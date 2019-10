MediEvil : Une mise à jour gargantuesque à sa sortie, "Day One" si vous préférez

Si notre test de MediEvil est d'ores et déjà disponible sur le site (voir ci-après), le jeu en lui-même ne sera accessible que dans 2 jours. Justement, ce "Day one" risque de vous réserver quelques surprises si vous l'achetez en version physique et si vous avez une "petite" connexion...

En effet, la mise à jour du jeu, préparée sans doute durant ce dernier mois, risque d'être assez énorme à télécharger. Car pour éradiquer les quelques bugs présents ici et là et se faire plus beau encore, il faudra pour cela récupérer un patch de 15 Go ! Sachant que le titre pèse déjà la bagatelle de 21,86 Go, disons que la "simple" mise à jour en question est quelque peu énorme.

Le jeu étant GOLD depuis le mois de septembre (le 17 très exactement) les développeurs ont donc mis à profit ce temps supplémentaire pour terminer le bébé comme il se doit. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas ?

MediEvil sera disponible sur PS4 dès vendredi 25 octobre.