Doctor Who The Edge of Time arrivera en novembre en VR

La date de la sortie de Doctor Who : The Edge of Time a été annoncée : elle a été repoussée de deux mois et arrivera finalement mi-novembre en VR.

La sortie du jeu de PlayStack et Maze Theory, basée sur la série Doctor Who, est enfin datée pour novembre prochain. Le jeu rassemblera les antagonistes les plus mythiques de la série, à savoir les Cybermen, les Daleks et les terribles Anges pleureurs. Ce sera un jeu de type aventure, avec des énigmes à résoudre et des combats.

Il fera directement référence à la dernière saison de Doctor Who qui a fait entrer en scène Jodie Whittaker, actrice incarnant le treizième Docteur. Il y aura également la voix de Nicholas Briggs, qui a fait la voix de bombreux antagonistes de la série depuis plusieurs saisons. Ce dernier fera la voix des Daleks dans le jeu.

Cet opus de Doctor Who en VR est le dernier d'une série de jeux basé sur la saga qui a vu le jour en 1963. Les jeux précédents ont obtenu un succès mitigé, mais celui-ci est le premier à sortir en VR, ce qui correspond parfaitement à l'univers de science-fiction de la série.

Doctor Who : The Edge of Time sera disponible le 12 novembre sur Oculus Rift & Oculus Quest, PlayStation VR, HTC Vive et HTC Vive Cosmos.