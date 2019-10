Bleeding Edge : Les joueurs PC invités dans le jeu multi de Ninja Theory

Révélé en juin dernier, le premier projet de Ninja Theory pour le compte de Microsoft (enfin, pas vraiment, mais Just Add Monsters et Kung Fu Chaos, ça date) a déjà connu quelques phases d'essai sur Xbox One. Cette fois, les joueurs Windows 10 arrivent.

À voir aussi : Xbox Scarlett : Les manettes Xbox One compatibles ? Microsoft répond

Un jeu online, ça se prépare, ça se dorlote, ça se bichonne. On en prend soin. Et avec Bleeding Edge, les anglais de Ninja Theory ne veulent rien laisser au hasard. Alors ils remettent un coup d'alpha technique ce jeudi 24 octobre entre 20h00 et 23h00.

Les joueurs Xbox One pourront croiser cette fois des pécéistes, puisque le brawler encore en développement est désormais ouverte aux deux publics. Pour participer à ce playtest, en revanche, il faudra avoir été accepté dans le programme. Ce qui est probablement toujours possible via ce formulaire d'inscription.

Voici au passage la configuration minimum requise pour faire tourner Bleeding Edge :

Système d'exploitation : Windows 10 (mise à jour de mai 2019 requise)

: Windows 10 (mise à jour de mai 2019 requise) Processeur : Intel i5 4430 / AMD FX 8350

: Intel i5 4430 / AMD FX 8350 Carte graphique : Nvidia GTX 760 / AMD Radeon 7950

: Nvidia GTX 760 / AMD Radeon 7950 Mémoire : 8GB

: 8GB Résolution de l'écran : 1280 x 720

: 1280 x 720 Espace disque : 15GB

Bleeding Edge n'a, pour l'heure, aucune date de sortie fixe.