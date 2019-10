BlizzCon 2019 : Le planning révélé, avec 4 présentations encore secrètes...

La BlizzCon 2019 commence d'ici une poignée de semaines. Et comme chaque année un programme chargé s'annonce un peu avant. Voilà à quoi s'attendre.

À voir aussi : Diablo 4, Diablo 2 Remastered et Overwatch 2 dévoilés à la BlizzCon 2019 ?

Hélas, nous n'avons pas de détails sur ce qu'il y a de plus croustillant (annonce de nouveaux jeux) mais on sait toutefois que le programme se déroulera de la manière suivante (voir notre galerie d'images ci-dessous), avec au passage, après la cérémonie d'ouverture, quatre panels programmés mais pas encore annoncés- juste intitulés "Prochainement !".

Il s'agit du premier jour le plus chargé, pour le reste de l'agenda, le site officiel présente les différents détails dont les compétitions d'eSport. Dans tout les cas, on espère que certaines sont vraies et que, dans le tas, il y aura Diablo 4 et Overwatch 2 ainsi que le remaster de Diablo II tant attendu (et demandé) par les fans. En tout cas plus que Diablo Immortal...

La BlizzCon 2019 débutera le vendredi 1er novembre 2019 et terminera le 3 novembre.