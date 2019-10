Activision : 10 nouveaux jeux en préparation ?

Étant surtout assimilé comme la boîte à Call of, surtout depuis le départ de Bungie et de Destiny 2, et qu'on oublie un peu trop Sekiro et les renaissances de Spyro et Crash, Activision en aurait sous la semelle, si l'on en croit une rumeur toute récente.

Le YouTuber The GamingRevolution s'était illustré à l'époque de Call of Duty : Black Ops III concernant le DLC Zombies Gorod Korvi et du remaniement du système de Prestige de Call of Duty : Modern Warfare. Il avait lâché quelques infos en avance qui se sont trouvées véridiques. Un garçon potentiellement bien renseigné pourrait-on dire.

Il y a quelques jours, une de ses sources, manifestement proche d'Activision, lui a susurré quelques mots doux qu'il s'est chargé de retranscrire sur Twitter. Et la concerne encore une fois l'éditeur américain :

This is a direct quote coming from one of my sources: "Out of respect for the hard work from Activision and my friends at other studios, I will keep the names of the projects secret. But... ALL of the the studios combined are working on 10 different projects.