Nvidia sort les drivers pour Call of Duty Modern Warfare et The Outer Worlds

À l'occasion de la sortie de Call of Duty Modern Warfare et de The Outer Worlds, Nvidia a préparé ses bons vieux drivers pour optimiser l'ensemble.

Nvidia est le partenaire PC de Call of Duty : Modern Warfare, et outre le ray tracing en temps réel, NVIDIA Ansel et NVIDIA Highlights au jeu dès le premier jour, les drivers sont d'ores et déjà disponibles au téléchargement.

Dans le même temps ces fameux drivers fournissent aussi une meilleure optimisation et une stabilité accrue pour The Outer Worlds.

Il suffit de se rendre par ici pour télécharger la version correspondante à votre carte graphique.