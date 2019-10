SONDAGE. Death Stranding : Êtes-vous hypés par le prochain jeu de Hideo Kojima ?

D'ici une poignée de semaines, Death Stranding sera disponible sur PS4. Jeu intriguant s'il en est, le dernier Hideo Kojima compte parmi les jeux les plus attendus de l'année. Mais vous, en avez-vous vraiment envie ?

Voilà des mois, voire des années que l'on observe Death Stranding, dernier bébé du père de Metal Gear et Zone of the Enders réalisé avec le soutien de Sony, le moteur de Horizon Zero Dawn remanié, et à destination de la PS4. Les images et les trailers passent, l'intrigue et les détails se dévoilent. Et notre Thomas, lui, il est en train de le poncer pour rendre un test exhaustif à la date promise.

Soyez pas jaloux, on se retrouve le 1er novembre pour la review les enfants 😙 pic.twitter.com/1GWnn0irzA - Purple Monkey Dishwasher (@ThomasPillon) 16 octobre 2019

Comme on aime prendre la température de notre lectorat, nous souhaiterions beaucoup connaître votre sentiment concernant ce jeu dont on ne sait finalement pas grand chose, mais qui, Hideo Kojima oblige, ne devrait pas laisser indifférent.

Nous vous posons la question : "Êtes-vous hypé par Death Stranding ?".

N'hésitez pas à exprimer votre avis par l'exercice du sondage, en faisant valoir votre voix parmi les propositions ci-dessous. Et en donnant, bien entendu, votre point de vue dans les commentaires du forum. Et en mangeant du melon, si vous voulez.