Star Wars L'Ascension de Skywalker : L'ultime bande-annonce est arrivée

À quelques semaines de la sortie au cinéma du dernier épisode de la trilogie entamée en 2015, Disney vient de lâcher une troisième et ultime bande-annonce dont les nouvelles images pourraient faire hurler les fans.

Le dernier chapitre de l'arc narratif consacré aux Skywalker dans une galaxie lointaine, entamé en 1977 avec Un Nouvel Espoir, va bientôt livrer tous ses secrets. Et c'est aujourd'hui la dernière fois que vous allez voir des images de Star Wars : L'Ascension de Skywalker, Disney ayant prévu de ne plus rien diffuser avant la sortie.

Et que voit-on dans ce trailer que vous pouvez découvrir en V.O. sous-titrée et en V.F. dans notre galerie ci-dessus ? Beaucoup de plans spectaculaires impliquant des batailles spatiales à grande échelle, un affrontement au sabre entre Rey (Daisy Ridley) et Kylo Ren (Adam Driver), et un passé qui resurgit avec la voix et la silhouette d'une figure du Côté Obscur dont la présence dans ce volet a été confirmée il y a quelques mois... Longue est l'attente.

Star Wars : L'Ascension de Skywalker sortira dans les salles françaises le 18 décembre 2019.