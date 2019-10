League of Legends : Wild Rift sera-t-il le meilleur des MOBA mobiles ? Nos premières impressions

Wild Rift est le jeu mobile de League que l'on n'attendait plus. De nombreux jeux à succès se sont déjà imposés sur sa plateforme. Wild Rift pourra-t-il les dépasser ? Après une courte session de jeu sur League of Legends : Wild Rift, voici nos toutes premières impressions.

League of Legends est certainement l'un des premiers jeux en ligne qui a été copié à de multiples reprises pour être adapté sur mobile. La plateforme en regorge, parmi les plus populaires Arena of Valor (du même éditeur que League), Vainglory ou encore Mobile Legends : Bang Bang.

La même recette que les autres MOBA sur mobile

A priori, le gameplay est le même que les autres MOBA sur mobile. La main gauche sert de joystick pour se déplacer et les compétences du champion s'activent à droite, avec un mécanisme pour viser et annuler le sort qui est exactement pareil qu'ailleurs. La carte est en modèle réduit, situé sur le côté. Les parties sont accélérées pour durer 18 minutes au maximum, soit la durée moyenne d'une partie sur les autres jeux comme Arena of Valor. Enfin, Wild Rift guide les joueurs dans toutes les décisions stratégiques : achat d'items, warding... pour le simplifier.

Reprendre les mécaniques des MOBA mobile, soit : c'est certainement la manière la plus populaire et la plus pratique d'y jouer. Mais est-ce que le jeu pourra faire mieux ? Par rapport aux autres titres disponibles, nous l'avons trouvé un peu moins accessible, car les compétences ont une portée plus élevée et les téléportations, ultimes cross-map... ont été gardées (Shen, Jinx et Ashe, par exemple), voire réadaptées, comme pour la flèche d'Ashe qui peut être dirigée. Mais ces mécaniques de jeu sont particulièrement difficiles à utiliser sur un jeu mobile où l'écran contient déjà trop d'informations. Il est possible qu'en sortant son propre jeu mobile, Riot Games prenne le parti de créer un jeu plus complexe et compétitif que les autres. S'il arrive à s'imposer sur ce plan, cela pourrait peut-être le démarquer des autres jeux disponibles sur le marché.

Est-il destiné seulement aux fans de League ?

La force de Wild Rift est que pour la première fois, après des années à avoir été imité, League of Legends sort sur mobile. Le plus grand avantage de ce jeu sera de cibler directement la communauté de leur jeu principal, en plus des fans du genre. C'est encore plus vrai pour les pays où le mobile est la plateforme numéro 1 et où League a une forte présence, comme en Inde.

Contrairement à son futur jeu de cartes Legends of Runeterra, Riot Games ne semble pas vouloir trop se différencier de League. Les personnages de Wild Rift sont, pour l'instant, tous présents sur League of Legends. Leurs compétences sont les mêmes que sur le jeu ; d'ailleurs, une partie des skins sera importée sur la plateforme mobile. Nous n'avons pas pu explorer les menus, que ce soit les cosmétiques disponibles, l'interface ou la boutique. Sur ce point, la concurrence sera rude sur mobile.

Une présence sur console... et sur Switch ?

Pour le moment ce que l'on a vu nous laisse peu espérer une forte présence de Wild Rift sur la plateforme mobile, car il arrive en retard : ses concurrents ont déjà beaucoup plus de contenu et de mises à jour à proposer à leur communauté grandissante. Les développeurs en ont conscience, mais ils ont affirmé leur volonté de faire un jeu qui leur semble réellement réussi, ce qui leur aurait pris beaucoup de temps.

Quoiqu'il en soit, aucun des MOBA mobile les plus populaires ne sont disponibles sur console. En général, il n'y a que très peu de jeux de type MOBA accessibles sur PS4, Xbox One ou Nintendo Switch : les seuls jeux disponibles se rapprochent plus d'Overwatch et Paladins, en mélangeant la stratégie des MOBA au dynamisme des jeux de tir. Si Wild Rift a une chance de s'imposer quelque part, cela pourrait être sur ces plateformes. Mais le jeu est encore loin d'être à son état final : il sortira en 2020 et sa bêta fermée n'a pas encore été lancée. Pour le moment, il est possible de se pré-enregistrer sur iOS et Android !