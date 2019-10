Beyond Two Souls et Heavy Rain soldés sur l'Epic Games Store

Les soldes Halloweeniennes sont en ce moment précis. La fête des streums et des ghoules arrivent à point nommé pour donner aux éditeurs un prétexte pour vendre des jeux moins chers.

Et c'est tant mieux pour vous, qui pourrez en profiter à tire-larigot, comme disent les jeunes. Ou pas. Et c'est le cas, depuis quelques jours pour deux titres emb:lématiques de Quantic Dream, puisque Heavy Rain et Beyond Two Souls sont à -20% sur l'Epic Games Store.

Comme le disait si promptement le compte Twitter du studio, quelle meilleure façon de célébrer Halloween que de solder deux jeux épiques, jusqu'au 31 octobre prochain :

What better way to celebrate Halloween than with a mysterious disappearance and some supernatural thrills? Heavy Rain and Beyond: Two Souls are 20% off until October 31st! #QDHalloween 🎃👻



Heavy Rain: https://t.co/BC1ShfHD5D

Beyond: Two Souls: https://t.co/lOIR1cxHCt pic.twitter.com/Ujw3ms9rcA