La Fnac présente le PC Portable Gaming Lenovo IdeaPad L340-17IRH

La Fnac profite de la Paris Games Week où elle sera présente, pour dévoiler entre autres nouveautés, le PC portable Gaming Lenovo IdeaPad L340-17IRH, un concentré de technologie pour jouer à tous vos jeux, en mode nomade !

Cet article est un contenu sponsorisé

Le Lenovo IdeaPad L340-17IRH est un PC portable Gaming de 17 pouces, muni d'un puissant processeur Intel Core i5, le circuit graphique NVIDIA GeForce de nouvelle génération et le son Dolby Audio amélioré, qui vous offrent une expérience de Gaming parfaite et fluide à chaque partie.

Conçu pour les gamers !

Grâce à sa puissance et ses performances, il vous sera facile d'affronter les meilleurs joueurs du monde ! Muni d'un clavier de taille standard, il est doté d'un dispositif de rétroéclairage ambiant, avec un design élégant et stylé. L'IdeaPad L340 Gaming (17") est un portable conçu de A à Z pour les vrais gamers !

L'IdeaPad L340 Gaming propose différents modes pour travailler ou jouer. Le mode "silencieux" assure le bon déroulement des tâches informatiques quotidiennes hors gaming, tandis que le mode "rapide" permet d'optimiser les performances et offre des vitesses de gaming exceptionnelles. Il vous suffit de passer de l'un à l'autre selon vos besoins.

De même, pour éviter de faire souffrir vos yeux, avec le Lenovo Vantage Eye Care Mode, vous pouvez réduire les émissions de lumière bleue et régler la tonalité des couleurs de l'écran afin de limiter la fatigue oculaire.

Avec jusqu'à 9,5 heures d'autonomie, l'IdeaPad L340 Gaming vous permet d'affronter vos adversaires toute une journée. Mieux encore, la batterie se recharge rapidement (jusqu'à 80 % en 60 minutes et jusqu'à 100 % en 120 minutes).

Caractéristiques techniques :

Processeur Intel : Core i5-9300H Processor (2.40GHz 8MB )

: Core i5-9300H Processor (2.40GHz 8MB ) Système d'exploitation : Windows 10 Famille 64

: Windows 10 Famille 64 Écran : 17,3"FHD IPS AntiGlare LED Backlight 1920x1080

: 17,3"FHD IPS AntiGlare LED Backlight 1920x1080 Mémoire totale : 8.0Go PC4-19200 DDR4 SODIMM 2400MHz

: 8.0Go PC4-19200 DDR4 SODIMM 2400MHz Disque dur : 1TB 7200

: 1TB 7200 Garantie : Deux ans Dépôt ou Retour atelier

: Deux ans Dépôt ou Retour atelier AC Adapter : 135W

: 135W Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX1050 4Go GDDR5

: NVIDIA GeForce GTX1050 4Go GDDR5 Batterie : Li-polymer à 3 cellules

: Li-polymer à 3 cellules Périphérique de pointage : ClickPad

: ClickPad Connectivité : Intel Wireless-AC 9462 1x1 AC+BT5.0

Et ce n'est pas tout ! La Fnac sera présente à la Paris Games Week, le plus grand salon français du jeu vidéo, et y aura une boutique officielle. Retrouvez la Fnac à la Paris Games Week, du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre, Paris Expo - Porte de Versailles, Pavillon 1.

Le stand de la Fnac (voir image ci-dessus), aura une superficie de 450m², une scène pour des animations et des tournois en tous genres, mais également un espace de démonstration, sans oublier sa boutique avec des offres exclusives et un espace dédicace !

La Fnac Forum sera également présente sur le salon avec un espace entièrement dédié au Gaming : à cette occasion vous pourrez bénéficier d'offres exclusives sur les jeux consoles et accessoires, de conseils personnalisés et découvrir les nouveautés les plus attendues !