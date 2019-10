Sega Ages : Shinobi s'annonce avec une palette de nouveautés

Parce que les classiques intemporels ne vieillissent jamais vraiment, Sega ressort régulièrement du congélateur ses gloires d'antan, histoire de rappeler aux joueurs ridés leurs exploits et amours de jeunesse. Et quand le titre en question débarque directement de l'arcade, on se tait, et on observe le respect dû aux aînés.

Et le respect est de rigueur, puisque c'est aujourd'hui du classique Shinobi dont il est question, dans sa version arcade, donc. Le jeu d'action sorti en 1987 serait ainsi le prochain titre à sortir sous le label Sega Ages, qui permet aux joueurs de 7 à 77 ans de replonger dans un glorieux passé.

Le site officiel récemment mis en ligne par l'ex-constructeur nous permet déjà de découvrir les "nouveautés" de ce portage estampillé Sega Ages :

Les versions japonaises et occidentales seront disponibles , histoire de comparer d'éventuelles modifications

Les joueurs pourront choisir librement leur niveau

Cette version Switch profitera des vibrations HD

Un nouveau mode d'affichage "Arcade" fera son apparition, pour revivre les conditions de l'original, mais permettra tout de même de rembobiner l'action

fera son apparition, pour revivre les conditions de l'original, mais permettra tout de même de rembobiner l'action Un mode "Ages" sera aussi présent : plus facile, il remplacera votre sprite par celui de Joe Musashi version The Revenge of Shinobi, un personnage ultra-cheaté puisque boosté à l'extrême

Enfin, un leaderboard des familles sera de la partie, histoire de voir qui lance les shurikens le plus loin

Aucune date de sortie n'a pour l'instant été communiquée, seul le prix de ¥999 est mentionné. En attendant l'arrivée de Shinobi sur Switch, il faudra faire preuve d'une patience de... ninja.

D'ici là, vous pouvez toujours admirer ce classique d'entre les classiques dans notre bien belle galerie d'images.