Overwatch League : Féfé quitte Paris Eternal pour rejoindre Toronto Defiant

Toronto Defiant a annoncé ce 16 octobre que Féfé les rejoignait en tant que head coach. Quelques jours auparavant, Paris Eternal avait révélé se séparer de ce dernier.

À voir aussi : Overwatch : Après la controverse de Hong Kong, Blizzard annule l'événement Switch à New-York

Nouvelle saison, nouvelle équipe pour Félix "Féfé" Münch : ce dernier rejoint Toronto Defiant pour la saison de 2020. Ce dernier avait été recruté chez Paris Eternal en début de saison 2, après avoir été commentateur chez O'Gaming et coach d'Eagle Gaming, l'ancienne équipe majoritairement française en Contenders Europe.

Please join us in welcoming Felix "Féfé" Munch as Defiant's new Head Coach! @felxgg we're excited for you to bring your leadership to our team and look forward to your guidance. We can't wait to see what you and @jaeSW have planned for the #OWL2020 season. #RiseTogether pic.twitter.com/FOyEJ6Af8K