The Outer Worlds : Des améliorations sur PS4 Pro et Xbox One X ?

Les joueurs qui souhaitent une nouvelle dose de "vrai" Fallout et/ou qui connaissent le boulot d'Obsidian attendent The Outer Worlds avec fébrilité. Mais lorsqu'il est question de parler technique, il faut savoir que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne...

On pourra trifouiller The Outer Worlds sur PC, régler tous les paramètres pour le vivre À FOND. Et Camille se dandine déjà en nous regardant avec dédain telle une oie qui aime foutre le bordel.

Mais sera-t-il optimisé pour les versions haut de gamme de la PS4 et de la Xbox One ? La question n'avait pas encore été abordée. Mais Windows Central n'a pas tremblé des genoux et l'a posée à un représentant de l'éditeur, Private Division - label indé de Take-Two. Et la réponse ne va pas plaire à tout le monde.

The Outer Worlds tournera en 4K sur Xbox One X, mais aucune amélioration n'est prévue sur PS4 Pro. Si se balader dans ce Fallout de l'espace devrait se révéler tout aussi plaisant en 1080p qu'en résolution supérieure, on restera étonné qu'une seule machine ait droit d'être exploitée davantage. À moins que cela n'ait quelque chose à voir avec le fait que le développeur, Obsidian, appartienne désormais à Microsoft. Hmmm...

The Outer Worlds arrive sur PS4, Xbox One, PC pour le 25 octobre prochain, et plus tard dans l'année sur Nintendo Switch.