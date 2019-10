Nintendo Switch : Le prochain jeu de la gamme Arcade Archive arrive, et c'est une surprise

Bon an mal an, Hamster continue inlassablement de ressortir du placard les hits de l'arcade qui nous rappelle autant que le jeu vidéo connait malgré sa relative jeunesse une évolution assez fulgurante, et que vos tempes grisonnent encore plus vite, sauf si vous avez les bons gênes.

Après les célébrissimes Ikari Warriors et autres Ice Climber dont nous vous avons déjà parlés, c'est un épisode méconnu d'une des plus illustres licences de l'éditeur Konami qui va bientôt débouler sur l'eShop de la Switch, puisque le prochain jeu de la gamme Arcade Archives se nomme... VS. Castlevania.

Et parce que tout le monde n'a pas passé une partie de sa vie à écrire un bouquin sur la série, VS. Castlevania, c'est un petit peu le grand frère vénère du bien-aimé Castlevania. Sorti en 1987 sur les bornes VS System, cette version est en tous points plus difficile que l'original : vous disposerez de moins de temps pour défaire des ennemis encore plus balèzes.

Alors, si vous aimez souffrir (ok ?), manier le fouet, ou les deux en même temps, préparez-vous, car VS. Castlevania viendra mettre vos nerfs à rude épreuve dès le 17 octobre prochain, pour la modique somme de 6,99€. C'est Plume qui va être content...