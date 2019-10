Riot Games annonce travailler sur un FPS, un jeu de combat, et deux autres projets

Lors de son live d'anniversaire des 10 ans de League of Legends, Riot Games a annoncé notamment travailler sur quatre projets importants : un jeu de combat (ce qui n'est plus une surprise), un FPS, un jeu de gestion et un autre plus mystérieux.

À voir aussi : Legends of Runeterra : Notre interview des développeurs de Riot Games

Le "s" de Riot Games prend enfin un sens, après 10 ans à n'avoir qu'un seul jeu. En plus de trois jeux mobiles (TFT, Wild Rift et Legends of Runeterra), Riot Games a annoncé travailler sur trois autres projets très ambitieux :

Projet A : Jeu de tir

Un jeu de tir FPS mixé avec le MOBA, comme l'ont réalisé Overwatch ou Team Fortress 2 auparavant, fera son arrivée plus tard. Les développeurs ont déjà mis l'accent sur les logiciels anti-triches : ils veulent en faire un jeu compétitif, et ce sera leur priorité numéro 1 pour obtenir un jeu juste.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, car le développement du jeu est encore en cours. Il faut noter, en revanche, que l'histoire se déroulera non pas sur Runeterra, mais sur Terre, dans un futur proche !

Projet L : Jeu de combat

Ce projet est celui qui n'est certainement plus une surprise pour les fans. Après de nombreuses rumeurs au moment du recrutement de spécialistes du genre par Riot Games, un développeur l'a plus ou moins officiellement annoncé à l'EVO, le tournoi de jeux de combats de l'année.

Projet F : Un jeu d'exploration ?

Selon Riot Games, ce jeu n'est encore qu'au début de son développement. Nous n'avons que peu d'informations, pour le moment : on sait simplement qu' "il permettra d'explorer le monde de Runeterra avec ses amis". La communauté n'a qu'un mot à la bouche : MMO.

League of Legends Esports Manager

Pour terminer, un dernier jeu (oui oui, c'est le dernier, cette fois !) a été annoncé par Riot Games. Comme son nom l'indique, il permettra aux joueurs de faire une simulation de gestion d'équipe esportive. De nombreux éditeurs s'y sont déjà essayés, sans vraiment rencontrer de succès. Mais le jeu sera intéressant notamment car de vraies équipes professionnelles sur League of Legends seront intégrées dans le jeu. Et quand des joueurs achèteront des items sur les équipes en question, ces dernières gagneront de l'argent via un partage de revenus. Ce jeu aidera donc la scène esportive à se développer !

Le jeu sera disponible en LPL (ligue chinoise de LoL) l'année prochaine, puis sera implémentée dans les autres régions.