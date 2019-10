Un mélange de Ghostbusters et Luigi's Mansion en réalité virtuelle débarque en accès anticipé

Entre la version remasterisée de Ghostbusters : The Video Game et l'arrivée imminente de Luigi's Mansion 3, les chasseurs de fantômes en herbe ont de quoi faire en cette fin d'année. Et ce n'est pas fini. En effet, un nouveau jeu de ce type vient de débarquer en early access sur PC. Et en réalité virtuelle cette fois.

À voir aussi : Luigi's Mansion 3 dévoile du gameplay inédit avant sa sortie

Les joueurs PC possédant un casque HTC Vive ou Oculus Rift peuvent dès à présent se procurer l'accès anticipé de Spectro. Derrière ce titre se cache un jeu d'Action en réalité virtuelle de type roguelike dans lequel il est question de chasser des fantômes.

D'après les développeurs de Borrowed Light Studios, Spectro propose des niveaux générés aléatoirement dans lesquels il est demandé aux joueurs de capturer des fantômes et de retrouver des totems cachés. En récupérant des objets dans les niveaux, le joueur a la possibilité d'améliorer son équipement.

Toujours selon les développeurs, Spectro a été spécifiquement développé pour être joué en réalité virtuelle et pour gérer les mouvements du corps comme les esquives. Pour ce qui est déplacements in-game, le joueur peut les personnaliser et par exemple choisir entre les mouvements libres et la téléportation.

Spectro est disponible à partir d'aujourd'hui en Early Access Steam au prix de 16,79 euros (d'après les développeurs, il devrait rester en Early Access environ 6 mois).