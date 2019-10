Nintendo Switch : Un jeu bradé à moins de 10 centimes sur l'eShop US

Dans notre société bassement capitaliste, l'argent fixe bien souvent la valeur des choses, trie les hommes, et nous donne mine de rien une bonne raison de nous arracher au doux confort des bras de Morphée chaque matin de cette drôle de vie.

Du coup, lorsque l'objet de vos désirs se retrouve proposé pour trois fois rien, certains joueurs choisissent alors sciemment de plus ou moins fermer les yeux sur les qualités ludiques d'un titre, car c'est bien connu "pour ce prix là, tu peux pas être déçu".

Et c'est donc ce qui risque fort d'arriver à Revenge of the Bird King, un titre en pixelart qui mélange action et plate-forme, et qui n'a pas franchement laissé un souvenir impérissable ou mémorable auprès des joueurs qui s'y sont essayés. Et pourtant : le jeu édité par Limited Run et disponible depuis le mois de décembre 2018 se retrouve aujourd'hui bradé à... $0,09 sur l'eShop américain, ce qui braque d'un coup d'un seul un bon gros coup de projecteur dessus. Pour rappel, la création d'un compte US est on ne peut plus facile.

Et parce que les temps sont durs, nous n'avons pas pu nous empêcher de penser à vous, des fois que...