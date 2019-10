Ça sort sur Switch : Le point and click Tokyo Dark Remembrance en novembre

Sorti en 2017 sur Steam, le très macabre Tokyo Dark des japonais de Cherrymoshi ne pouvait pas manquer un passage sur la console portable de Nintendo. Le voici prévu dessus, avec un Director's Cut.

Voilà un point and click qui ne manque pas d'attrait. Tokyo Dark, projet indépendant poussé par l'initiative Square Enix Collective avait su nous séduire par son ambiance et son style (TEST de Tokyo Dark : Une enquête pas comme les autres). Et les joueurs PC ne seront plus les seuls à pouvoir en profiter.

Comme on avait pu l'apprendre l'an passé, les versions PS4 et Switch sont prévues. Pour cette dernière, ça se rapproche à grande vitesse.

Tokyo Dark: Remembrance coming to #NintendoSwitch soon! Tokyo Dark: Remembrance expands the gripping story of the original Tokyo Dark with new scenes and new endings! Pre-order from Halloween for a 20% discount! #TokyoDark #adventuregames #horrorgames pic.twitter.com/zEPPch4zhU