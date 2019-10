Sonic le Film : Le nouveau design aurait fuité, les images

Une levée internationale de boucliers a suivi la diffusion des premières images du film Sonic The Hedgehog. Le mécontentement était si fort qu'il a poussé Paramount à revoir sa copie et à retarder la sortie du film afin d'avoir le temps de modifier le design du hérisson pressé. Et depuis plus rien. Alors que le studio américain n'a toujours pas dévoilé le nouveau look de Sonic, il se pourrait que ce dernier vienne de fuiter.

La rumeur du jour concernant le film Sonic vient du compte Twitter "BestInTheGalaxy," relayé par le site TSSZ News. Le Twittos a en effet posté ce qui semble être de nouvelles images promotionnelles de Sonic, le Film sur lesquelles il est possible de voir le nouveau design de la mascotte de SEGA. Ces images sont disponibles dans la galerie ci-dessous.

Si ces images sont authentiques, elles permettent de voir que les traits du visage de Sonic et la taille de ses yeux ont été modifiés. Le hérisson a également récupéré ses célèbres gants blancs et ses chaussures ont été changées afin qu'elles ressemblent davantage à celles vues dans les jeux. Il semblerait également que le nouveau Sonic est un peu plus petit que celui initialement utilisé par Paramount.

Malheureusement pour les personnes intéressées, "BestInTheGalaxy" n'a pas fourni de preuves concernant l'authenticité de ces images. S'il s'agit de fakes, ce sont des fakes particulièrement sophistiqués. Malgré tout, il est important de prendre ces images avec les pincettes de rigueur en attendant une présentation officielle du nouveau Sonic de la part de Paramount.

Comme indiqué précédemment, Sonic, le Film, est attendu dans les salles de cinéma françaises en février prochain.

Si ces images montrent bel et bien le nouveau design de Sonic, qu'en pensez-vous ? Vous rassurent-elles ? Auriez-vous changé d'autres éléments ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.