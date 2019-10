Life is Strange 2 : Square Enix dévoile deux éditions physiques, dont une Collector

Alors que les frangins Diaz s'apprêtent enfin à voir le bout du tunnel avec l'arrivée de l'Épisode 5 de Life is Strange 2, l'éditeur Square Enix dégaine juste avant une certaine célébration consumériste de fin d'année une habile compilation...

Si comme notre Plume transnational vous n'en pouvez plus d'attendre le dénouement que l'on imagine rocambolesque des aventures de Sean et Daniel, vous savez que la délivrance arrivera dès le 3 décembre avec le cinquième chapitre, qui apportera un point que l'on espère aussi final que conclusif à cette saison 2.

Et si vous faites partie de ceux qui préfèrent au contraire attendre l'arrivée complète d'une galette, histoire d'avaler d'un coup d'un seul les cinq épisodes sortis au compte-goutte depuis le mois de septembre 2018 (tout de même), vous avez vous aussi toutes les raisons de vous réjouir, puisque la compilation assez justement baptisée Life is Strange 2 arrivera ce même 3 décembre. Fichtre diou.

Et parce que cet habile maniement du calendrier grégorien n'est pas dénuée d'un certain sens du commerce, Square Enix dégaine autant d'éditions physique du jeu que de frangins concernés, à savoir deux (donc) : une Standard Edition incluant le cinq épisodes, le bonus Les Aventures Extraordinaires de Captain Spirit, ainsi que des patchs dématérialisés pour le sac de Sean; ainsi qu'une Collector's Edition, à laquelle s'ajoute la bande-son du jeu en vinyle, un artbook de 32 pages, des figurines de nos deux héros ainsi qu'une jolie boîboîte pour votre étagère. Ces deux éditions sont disponibles rien que pour vos yeux dans notre belle galerie d'images.

La version Collector de Life is Strange 2 sera produite en quantité limitée, et surtout uniquement disponible via la boutique en ligne de Square Enix. Bon, ils avaient dit la même chose de Collection of Mana, et on connait la suite...