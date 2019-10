League of Legends : Bjergsen resigne chez TSM et devient copropriétaire de l'organisation

Bjergsen, l'un des joueurs les plus réputés de l'Amérique du Nord sur League of Legends, a annoncé signer pour deux saisons supplémentaires chez TSM. En plus de cela, il est devenu copropriétaire de la société.

À voir aussi : League of Legends : Un teaser dévoilé sur le prochain champion ?

En signant pour deux saisons supplémentaires chez TSM, Soren "Bjergsen" Bjerg est désormais le joueur nord-américain restant le plus longtemps dans la même structure sur League of Legends : il a rejoint l'organisation en 2013, et y sera jusqu'en 2021.

Avant de faire cette annonce, TSM a fait croire pendant un court moment que son contrat n'était pas renouvelé avec la structure. En effet, beaucoup de rumeurs ont entouré Bjergsen en offseason, certains pensant qu'il changeait d'équipe ou même, prendrait sa retraite de joueur.

En plus de renouveler son contrat, ce dernier est devenu copropriétaire de la société. Ce serait le directeur, Reginald qui lui aurait soufflé l'idée.

Malgré une saison difficile pour TSM, elle devrait rebondir en saison prochaine.