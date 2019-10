GameblogLIVE : On (Gei)gère les radiations sur Chernobylite ce mardi à 12h30

Bientôt le 16 octobre, bientôt l'heure pour les plus curieux de se rendre, virtuellement, dans une région du monde dans laquelle il n'est pas trop recommandé de traîner. Chernobylite arrive en accès anticipé sur Steam et nous allons vous le présenter, pastilles d'iode dans le gosier.

À voir aussi : Gamescom 2019 : Chernobylite irradie la peur en vidéo de gameplay

Le nouveau jeu de The Farm 51, à qui l'on doit Get Even, va aller à la rencontre de toutes celles et ceux qui ont soutenu le projet via Kickstarter. Ces derniers pourront découvrir une bonne partie du contenu de Chernobylite pendant de nombreuses heures, en explorant trois régions fortement irradiées, quelque part en Ukraine.

Ce jeu mêlant survie et horreur, nous vous invitons à sa découverte à nos côtés ce mardi 15 octobre à partir de 12h30 en LIVE sur GameblogTV. C'est Plume, l'homme qui suspecte des traces de polonium dans tous ses plats et qui a toujours une combinaison ainsi qu'un masque à gaz dans son sac, que vous retrouverez en tant qu'hôte de ce direct sur Chernobylite.

Vous pourrez, comme toujours lors d'un #GameblogLIVE, en profiter pour discuter avec lui, à mesure qu'il avancer et se remémorera les épisode de la série Chernobyl aperçue cette année sur HBO.

