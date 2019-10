Fortnite : Un shoot façon Space Invaders apparaît avec le Konami Code, la vidéo

Vous vous rappelez du Konami Code ? Mais si, rappelez-vous, il s'agit d'une "commande", à faire avec sa manette, un cheat code si vous préférez, utilisable dans de nombreux jeux vidéo de Konami, et qui peut activer une option secrète. Utilisé pour la première fois en 1986 dans Gradius sur NES, il revient dans/... Fortnite ce jour !

Plus précisément, depuis que la carte du monde de Fortnite a disparu, ce dimlanche 13 octobre 2019, des petits malins ont réussi à mettre à jouir ce fameux Konami Code, qui se déclenche comme suit :

A l'origine, il fallait mettre le jeu en pause, puis faire la séquence suivante : haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A.

If you do the Konami code, you can play a minigame while you wait.



UP, UP, DOWN, DOWN, B/O, A/X, START/ENTER pic.twitter.com/nJy7ILHBnv