Fortnite : Le jeu et les réseaux sociaux disparaissent pour laisser place à un trou noir

Depuis hier, les joueurs ne peuvent plus jouer à Fortnite : les serveurs ont été déconnectés. Epic Games a aussi vidé les réseaux sociaux du jeu de leur contenu, et un streaming officiel est apparu, montrant... un trou noir.

La communauté Fortnite émet beaucoup de réactions depuis hier soir : certains sont déçus de ne pas pouvoir jouer, d'autres sont très curieux de voir l'évolution des événements. Pour faire la transition entre deux saisons, le jeu n'est toujours plus jouable, et Epic Games n'a pas confirmé d'heure ni de date de fin. Alors la communauté patiente comme elle peut.

Peu de temps après l'apparition du mystérieux trou noir, des nombres sont apparus au-dessus de l'image pendant un court temps, les nombres 11, 2, 146, 62, 15, 62, 87, 14 et 106. Evidemment, des fans n'ont pas tardé à établir des théories. Ces nombres pourraient faire référence à des caractéristiques de la prochaine saison, ou encore à l'événement de Halloween. Voici la théorie la plus partagée (mais on doute de son exactitude) :

This is no joke - @FortniteGame are FULLY trolling us all.



If you type the numbers "11 146 15 62 google maps" in Google and click the first link, you get a street view of a crab rave.



LMAO🦀🦀🦀 pic.twitter.com/a1ADbXdxoH