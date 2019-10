League of Legends : La Faille de l'Invocateur deviendra plus dynamique en 2020, les changements à venir

League of Legends existe depuis désormais 10 ans, et des changements importants arriveront dans la saison de 2020. En attendant une annonce complète, les devs de Riot Games ont annoncé quelques informations sur les changements de pré-saison.

Il semble que la Faille de l'Invocateur va beaucoup changer en 2020. Le développeur de Riot Games, dans une longue annonce, a précisé vouloir augmenter les variations sur la carte mythique de League of Legends, du même type que ce qu'offrent les dragons élémentaires. En effet, plusieurs dragons donnent des buffs différents dans la partie, ce qui rend l'enjeu plus ou moins important en fonction duquel apparaîtra dans la Faille.

Les maîtrises aussi vont certainement être refondues l'année prochaine. Ici, pas de surprise : chaque année, cette mécanique de gameplay change toujours de façon significative.

La saison 2020 testera vos capacités à adapter votre playstyle selon une variété de changements environnementaux en fonction des parties, apportant une nouvelle profondeur dans votre maîtrise de la Faille de l'Invocateur.

Le côté compétitif va aussi recevoir son lot de changements, mais à sa base même : le SR (skill rating). Le développeur n'a pas donné de précisions sur ce point. Et pour terminer, d'autres mécaniques concernées de League of Legends ont été citées : la jungle, les items de support, les dragon buffs, l'influence de la top lane, et d'autres choses encore.

La pré-saison de League of Legends arrivera en novembre, et nous aurons plus d'informations sur son contenu dans la nuit du 15 octobre, pour la célébration des 10 ans du jeu !