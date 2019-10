Fortnite : Saison 11 ou Fortnite Chapitre 2 ? Le mystérieux leak d'Apple en images

Alors que la saison 11 de Fortnite a finalement été repoussée au 13 octobre prochain, une fuite venue d'Italie pourrait bien changer la donne du Battle Royale.

Le report de la prochaine saison du fameux jeu Multi d'Epic Games a-t-il un lien avec ce leak, repéré par un compte Twitter "spécialisé" ? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle, même pas moi.

Looks like Apple has leaked a promotional image for Season 11 on the Italian Apple Store.



From the looks of it, we're getting a new map. pic.twitter.com/2naPbsYvDA