Ina Gelbert (Xbox France) livre sa 1ère interview : Objectifs, bière... et la femme dans le Jeu Vidéo

L'équipe de Xbox France a pu interviewer la nouvelle directrice de Xbox France, Ina Gelbert, tout juste nommée mardi dernier. L'occasion d'en apprendre plus sur elle, ses passions et sa vision à la tête de cette division cruciale de Microsoft.

Nommée ce mardi au poste de Directrice Xbox France, oin apprend ainsi que Ina Gelbert est "depuis ses années estudiantines, une fervente adepte de la manette". Et qu'elle est en outre "passionnée par les voyages en sac à dos, le bricolage et le brassage de bières artisanales". Ce qui n'est pas banal, vous en conviendrez.

Première console ?

La team Xbox a ainsi "cuisiner" Ina et lui poser toutes sortes de questions, de la plus anodine à la plus indiscrète. Ou presque. Ainsi, on apprend que sa toute première console fut... la Xbox.

Une Xbox, forcément ! C'était en 2002, elle était dans le salon de la colocation que j'occupais dans le quartier des Halles, à Paris. J'étais alors étudiante à l'ESSEC, notre appartement réunissait des individus de toutes nationalités, et les parties acharnées sur Street Fighter ou le multi local d'Halo offraient des échanges incroyables !

Parcours pro... bière et bricolage

Dans la vie privée, Ina est au centre d'une famille recomposée, avec 4 garçons, "forcément" adeptes de jeux vidéo.

C'est un vrai bonheur de les voir jouer ensemble à Fortnite ou Minecraft. Dès que je peux, je m'offre une petite partie avec eux. Nous adorons également les pépites en coop développées par des studios indépendants, du type Cuphead ou Overcooked!.

Ina Gelbert est arrivée chez Microsoft en 2012, après des passages dans la division commerciale du groupe Mars, puis à divers postes clés chez Unilever.

Si on m'avait dit, à l'époque, que je me retrouverais à la tête de la division Xbox France... Lorsque je suis arrivée ici, Xbox a d'emblée fait partie des produits que j'ai commercialisés. J'ai toujours adoré gérer cette catégorie. Notre entreprise oeuvre depuis longtemps dans le sens de la mixité et il faut bien considérer que selon les statistiques, la moitié des joueurs sont désormais des femmes !



Elles sont d'ailleurs présentes au sein des équipes de développement ou même à la tête de studios, comme Bonnie Ross la responsable de 343 Industries, un pan clé des Xbox Game Studios, qui planche en ce moment sur Halo Infinite, sans compter les Youtubeuses et les héroïnes de jeu.

Les femmes dans le JV

Elle entend également défendre la place des femmes dans l'univers du gaming et mener à bien les chantiers qui l'attendent, comme elle l'explique de manière fort surprenante.

Je refuse de sectoriser les pratiques. Je brasse ainsi à la maison ma propre bière, du type Indian Pale Ale, et je suis une fan de bricolage. Peinture, carrelage et parquet n'ont pas de secret pour moi !



De la même manière, lorsque mon fils m'a demandé de lui acheter une poupée à 2 ans, cela ne m'a pas posé de problème. Il faut être acteur des changements que l'on souhaite voir naître, en faisant en sorte qu'il n'y ait par exemple pas de blocage lorsqu'une fille désire intégrer une école d'ingénieurs pour évoluer ensuite dans l'univers des jeux vidéo.



Les femmes ont une sensibilité différente à faire valoir et je me réjouis de l'action d'associations du type Women in Games, qui militent dans ce sens.

Défis, objectifs et ambition

Clin d'oeil aux femmes qui gèrent tout cela au quotidien ! Je compose avec trois journées en une, sachant qu'avec mes nouvelles fonctions, je vais avoir un oeil sur la partie événementielle, la communication, la commercialisation, la logistique, les réseaux sociaux, les forces de vente sur le terrain, les clients... Une vie trépidante et passionnante, surtout au regard des projets qui s'annoncent.

A propos du lancement du service de cloud gaming xCloud, bientôt disponible en France, l'arrivée de la future console Xbox (Scarlett) :

Un véritable monstre intégrant un concentré des meilleures technologies !

A propos du Xbox Game Pass, mis prochainement à l'honneur sur le stand de Microsoft lors de la Paris Games Week (du 30 octobre au 3 novembre 2019).

Nous proposerons un espace encore plus grand, de 1200 m2, qui offrira de nouvelles expériences et de nombreuses activités.

Nous essaierons d'ailleurs d'avoir une interview à cette occasion, stay tuned !