Chorus : Une comédie musicale vidéoludique en quête de financement

Il y a quelques semaines, un vétéran de BioWare et un ex-Obisidian et Beamdog annonçaient avoir créé un nouveau studio. Moins d'un mois plus tard, leur premier projet est dévoilé. Ambitieux et solidement "stuffé", il a tout de même besoin d'un coup de pouce.

David Gaider a été scénariste sur Dragon Age, Liam Esler a oeuvré comme producteur chez ceux qui ont aujourd'hui la charge des rééditions de Baldur's Gate ou encore Planescape Torment. On pourrait tout de suite les imaginer en train de façonner un RPG à l'ancienne. Perdu !

Avec leur toute jeune structure, basée à Melbourne en Australie et baptisée Summerfall Studios, les deux hommes préparent finalement un jeu d'aventure narratif pas comme les autres. Chorus : An Adventure Musical se présente comme une comédie musicale, ressemblant assez à un visual novel, avec une bonne dose de romance et un brin de mythologie. Vous y influencerez carrément des chansons entières (paroles et musiques). Tout un programme.

Et toute une équipe. Les développeurs se sont adjoints les services de pointures. Outre le compositeur Austin Wintory aux mélodies, on retrouvera deux voix plutôt célèbres dans le monde du jeu vidéo. Voilà Troy Baker et Laura Bailey dans un nouveau projet commun après Tales From The Borderlands ou encore Uncharted : The Lost Legacy, en j'en oublie sûrement. Cela donne le sourire.

Mais encore faut-il les thunes, l'oseille, la fraîche. L'annonce de Chorus : An Adventure Musical s'accompagne d'une campagne de financement participatif sur Fig, avec bien entendu des tonnes de récompenses pour les soutiens. L'objectif pour un développement confortable est de récolter la comme de 600.000 dollars. Cela avant le 10 novembre prochain. Je ne sais pas pour vous, mais je suis totalement hypé.

Chorus : An Adventure Musical est prévu pour la fin de l'année 2021, au moins sur PC.