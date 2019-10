GTA San Andreas : Un joueur atomise l'ancien record du monde, découvrez sa vidéo

Aors que l'éditeur Rockstar surfe depuis plusieurs années sur la seule et porteuse vague Grand Theft Auto V, les joueurs surenchérissent et remontent encore plus loin dans le temps, en continuant de se tirer la bourre sur l'épisode San Andreas.

C'est en effet sur la scène du speedrun que le jeu sorti en 2004 sur PlayStation 2 vient de franchir un bon gros cap, puisque l'ancien record du monde dans la catégorie any % vient de passer d'un coup d'un seul de 3:52:07 à... 25:52, soit une amélioration de trois heures et trente minutes en un seul et unique run, excusez du peu.

L'exploit que l'on doit au joueur Powdinet a été rendu possible grâce à l'exploitation d'un bug similaire au Script Stack Underflow découvert dans Vice City, et qui prend ici le doux nom d'Arbitrary Jump in Skip. Exécuté sur la version PC du jeu, il permet de passer de la seconde mission Ryder à... la dernière du jeu, faisant ainsi gagner un temps ô combien précieux.

Le trick très largement détaillé par son auteur sur Reddit s'achève ici à 16:20, après avoir balancé une dernière grenade, et zappé la quasi-intégralité de l'intrigue. L'auteur affirme avoir passé trois ans sur cette trouvaille, et conclue ainsi sa démonstration :

Attendons de voir combien d'années il faudra pour que quelqu'un arrive à faire de même.

Quelle classe, non ?