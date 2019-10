AMD : Des PC portables gamers à moins de 700 euros pour 2020 ?

RUMEUR. D'après le très informé Wccftech, il est bien possible qu'AMD puisse grâce à ses nouveaux processeurs à moindre coût, permettre d'avoir des Laptops gaming à 700 euros ou moins, d'ici l'année prochaine. Une bonne nouvelle pour qui veut s'équiper à "moindre frais".

Très difficilement accessible à un prix décent à l'heure actuelle, des Laptops gaming à 700 euros et moins pourraient débarquer en 2020 grâce à AMD. En effet grâce aux Ryzen 5 doté de 6 coeurs et gravé en 7 nm et des cartes graphiques dédiées, il serait possible de venir faire mieux que les actuels Laptops avec du processeur Intel i5 et des cartes graphiques GTX 1650 embarqués.

Actuellement les Laptops gaming les moins chers sont rarement en dessous de 900 euros. De quoi voir une belle évolution et un bon moyen pour AMD de voler la vedette sur l'entrée de gamme face à Intel et Nvidia.

De plus la gravure en 7 nm de chez AMD 7 offrirait une autonomie de près de 12 heures pour une utilisation quotidienne, un gros plus pour ce type de produit qui promet d'avoir des PC fins et légers.

On croise les doigts !