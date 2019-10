Final Fantasy 8 Remake ? Yoshinori Kitase dit oui, mais à une condition

La première partie du remake de Final Fantasy VII n'est pas encore sortie (après des années de développement) que certains réclament déjà un remake de Final Fantasy VIII. Un des pontes de Square Enix n'est pas forcément contre l'idée. Il n'a simplement pas envie de s'en occuper.

Le magazine japonais Famitsu, relayé par le site Gematsu, s'est récemment entretenu avec Yoshinori Kitase, producteur de Final Fantasy VII Remake et accessoirement vice-président et membre du conseil d'administration de Square Enix. Parmi les sujets évoqués se trouvait Final Fantasy VIII, et plus particulièrement l'envie du producteur de voir un remake du jeu produit. Il est pour que la chose se fasse, mais loin de lui :

Si les jeunes, qui ont hérité de l'ADN de Final Fantasy peuvent se manifester et le faire, alors j'aimerais le voir produit. Le projet de Final Fantasy VII Remake est né de mon désir de développer Final Fantasy VII avec la technologie d'aujourd'hui tant que je suis encore chez Square Enix. J'aimerais donc que Final Fantasy VIII Remake soit fait par les jeunes de Square Enix.

Yoshinori Kitase n'a donc clairement pas envie de se retrouver avec la charge de travail que représente la création d'un remake d'un jeu comme Final Fantasy VIII. En tout cas, si FFVIII Remake il y a un jour, ce n'est clairement pas pour tout de suite.

