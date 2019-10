Warner et IO Interactive partenaires sur un nouveau jeu, Hitman 3 ?

Les choses se passent bien entre Warner Bros. IO Interactive. À travers un communiqué paru ce jeudi 10 octobre 2019, les deux sociétés ont annoncé la prolongation de leur relation entamée avec l'édition des derniers Hitman.

IO Interactive et Warner Bros. Interactive Entertainment avancent main dans la main avec Hitman 2, Hitman : Definitive Edition et Hitman HD Enhanced Collection. Et ce n'est pas terminé.

Le partenariat d'édition et de distribution est renouvelé pour le prochain projet en cours de développement dans les studios de Copenhague et Malmö. Ce jeu dont on ne sait rien pour le moment est prévu sur consoles et PC. Et ça recrute sec chez les danois, comme vous pouvez le voir au bout de ce lien.

Alors, on lance les paris sur Hitman 3, vu qu'il a toujours été question d'une trilogie depuis le "redémarrage" de la série entamé en mars 2016 ? Laissez-moi l'occasion de revenir vers vous et vous hurler que JE vous l'avais dit, s'il vous plaît.