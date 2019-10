PGW 2019 : Cyberpunk 2077 présent, et en français s'il vous plaît

Les jeux ne devraient pas manquer lors de l'événement vidéoludique parisien qui se tiendra à la fin du mois à la Porte de Versailles à Paris. Un des mastodontes de 2020 a révélé sa présence avec une spécificité.

Vous n'avez jusqu'ici vu que les vidéos depuis votre ordinateur ou appareil connecté. Contrairement à nos reporters, vous n'avez pas vécu la folie de Cyberpunk 2077 depuis l'E3 ou la Gamescom. Attendez, vous savez qu'il y a la Paris Games Week du 30 octobre au 3 novembre prochains ? Bah voilà, c'est réglé, vous aurez une occasion d'en profiter en live.

At the end of this month, we will be present at @ParisGamesWeek and for the first time we will do gameplay presentations fully dubbed in French! 🇫🇷#Cyberpunk2077 #PGW pic.twitter.com/PgIKtkuw6H