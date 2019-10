Oculus Rift : L'ambitieux Asgard's Wrath est disponible, le meilleur jeu VR ever ?

Certains le suivent depuis sont annonce en février dernier. L'action-RPG de Sanzaru pour Oculus Rift est finalement arrivé presque presque sans prévenir, mais il commence déjà à faire du bruit.

Les développeurs de Sly Cooper : Voleurs à travers le temps préparent cette exclusivité Oculus depuis un petit moment. Asgard's Wrath avait impressionné rapidement, ses ambitions également : plus de trente heures de jeu promises pour une taille sur le disque dur de plus de 120 Go, ça ne laisse pas de marbre. Et ça a motivé les experts de la réalité virtuelle à le suivre de près.

Quelques critiques ont émergé concernant cette aventure teintée de combats et d'énigmes dans laquelle on incarne un Dieu nordique pouvant posséder les corps de héros locaux.

Et, par exemple, pour UploadvR, c'est tout simplement le meilleur jeu VR à ce jour. Alors voilà, on vous rappelle son existence et on se dirige vers le TEST très vite pour confirmer.