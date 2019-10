Brawl Stars : Un buff pour Tara dans la mise à jour, tous les changements

Une nouvelle mise à jour de rééquilibrage est arrivée sur le jeu mobile délirant Brawl Stars. Voici tous les changements à savoir pour choisir les meilleurs personnages !

À voir aussi : Nintendo lancera la Switch en Chine : Tous les détails du partenariat avec Tencent

Tara est un personnage qui n'a pas vraiment été favorisé par les développeurs ces derniers temps, c'est pourquoi elle a reçu un buff avec la dernière mise à jour. C'est de loin ce rééquilibrage qui a fait le plus parler la communauté. Mais d'autres changements ont aussi été implémentés sur d'autres personnages.

Quick maintenance now in order to apply some Balance Changes!



Read them all on https://t.co/kSvV8JM23R pic.twitter.com/AtnVIVS8rX