Thrustmaster annonce l'eSwap Pro Controller, un pad PS4 entièrement modulable

Le petit monde des manettes haut de gamme va bientôt accueillir un nouveau représentant. Mais celui-ci a un petit supplément : il vous rappellera le Monsieur Patate de votre enfance pour devenir le périphérique parfait.

Si comme Thomas vous avez un peu de mal avec les prises en mains suggérées et aimeriez bien que ce soit votre manette qui s'adapte à vos habitudes, il est fort possible que l'annonce du jour côté périphériques vous intéresse.

Le fabricant Thrustmaster a annoncé l'eSwap Controller Pro, un drôle de pad PS4 compatible PC qui a pour particularité de vous laisser choisir à peu près tout, sauf sa forme globale, grâce à la technologie T-MOD.

En gros, vous pouvez, à tout moment nous dit-on, permuter stick gauche et croix directionnelle, choisir de remplacer le champignon droit par deux boutons de façade, essayer d'autres grips et gâchettes. Les possibilités sont nombreuses. Et bien entendu, il est possible de tout remapper et ajuster à votre convenance. Avec des accessoires à part. La bande-annonce et les images de notre galerie ci-dessous en attestent. On espère que les matériaux seront vraiment de bonne qualité.

L'objet coûte la bagatelle de 169,99 euros et doit arriver le 5 novembre prochain. Les précommandes sont lancées sur le site officiel de la marque et ne devraient plus tarder chez d'autres revendeurs.