Overwatch League : Paris Eternal se sépare de son coach KyKy

Les départs de joueurs continuent en ce début d'offseason sur Overwatch, avec notamment 5 joueurs qui se sont séparés de Florida Mayhem. Désormais, le coach de Paris Eternal a annoncé ne plus être dans l'équipe.

Il y avait beaucoup de chances que Paris Eternal fasse des changements avant la saison de 2020, cette année ayant été en dents de scie pour l'équipe. Cette dernière n'a pas réussi à s'imposer dans la première moitié du classement tout au cours de la saison, malgré une line-up de joueurs stable jusqu'à la fin.

Paris Eternal n'a encore rien annoncé de son côté, mais c'est son coach KyKy qui a été écarté de l'équipe hier, 7 octobre. Ce dernier avait passé la saison inaugurale chez Dallas Fuel, puis cette saison avec Paris Eternal.

Hey guys, I am currently a free agent. I have experience in all kinds of coaching, and management as well. Please reach out if interested and want to hear my vision. Thanks!