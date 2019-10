Nintendo Switch : Zelda Link's Awakening cartonne en Europe, les premiers chiffres

Pour beaucoup de joueurs, The Legend of Zelda : Link's Awakening est un titre absolument culte. Certains le reconnaissent même comme le meilleur Zelda de tous les temps. Autant dire que son remake sur Switch était très attendu. En Europe, cette attente s'est ressentie dans les premiers chiffres de vente du jeu.

À voir aussi : Zelda Link's Awakening Switch se remontre en chanson

Le site allemand 4Players affirme avoir été informé par Nintendo Allemagne des premiers chiffres de ventes européens de la version Switch de The Legend of Zelda : Link's Awakening. Et ces derniers sont très bons.

Dans les 72 heures qui ont suivi la sortie du jeu sur le vieux continent, Nintendo en a en effet vendu plus de 430.000. Ce chiffre fait de The Legends of Zelda : Link's Awakening le plus gros lancement de cette année sur Switch.

Les chiffres de chaque pays n'ont pas été révélés. Il cependant possible de dire que le public français a répondu présent. En effet, les deux éditions de The Legends of Zelda : Link's Awakening (normale et limitée) étaient occupaient les deux premières places du classement des ventes françaises pour la semaine de leur sortie (le jeu est sorti le 20 septembre dernier).