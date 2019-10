PGW 2019 : Ubisoft balance son line-up et vous fait jouer jusqu'au bout de la nuit

Que vous le vouliez ou non, Ubisoft sera bel et bien présent pour la 10ème édition de la Paris Games Week, qui se tiendra Porte de Versailles à Paris, entre les 30 octobre et 3 novembre prochains. Et il en a profité pour présenter son line-up plutôt costaud, ma foi.

À l'occasion de la 10ème édition, Ubisoft proposera en effet aux visiteurs un vaste stand de 1500m² pour "de nombreuses séances de jeu et d'animations."

C'est précisément sur le stand situé au Hall 1, que les visiteurs auront la possibilité de jouer aux démos des jeux suivants, s'ils le souhaitent :

Sans oublier d'aller jeter un oeil ou deux à Watch Dogs Legion dans un théâtre d'une capacité de 100 places. Il y aura également "une immense scène" où les visiteurs pourront participer à différents événements dont des démonstrations de jeux, des animations, des compétitions esports et bien plus encore.

Avec une fosse et des gradins d'une capacité de 400 places, la scène centrale du stand sera le théâtre d'affrontements sur plusieurs licences développées pour les compétitions eSport.

Il sera ainsi possile d'assister au tournoi amateur 6 Student Trophy de Rainbow Six Siege, le jeudi 31 octobre après-midi, au tournoi européen The Great Brawl de Brawlhalla, le vendredi 1er novembre ainsi qu'à la finale de la Trackmania Grand League, le samedi matin.

La première ligue française professionnelle, la 6 French League de Rainbow Six Siege, se déroulera quant à elle les vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 15h30 à 18h et la Just Dance French Cup, le samedi de 14h30 à 15h30, tous deux sur la scène de l'ESWC, Hall 3.

Ce n'est pas tout puisque l'éditeur français sera également présent sur l'espace Paris Games Week Junior dans le Hall 2.2, avec Just Dance 2020, Trials Rising, Mario + The Lapins Crétins : Kingdom Battle et The Lapins Crétins : Apprends à coder !, "un jeu éducatif, fun et engageant, ayant vocation à faire découvrir les bases de la programmation et ses outils".

Des tonnes de produits dérivés de ses licences seront également à la vente sur un stand dédié.

Enfin, à l'occasion de cette édition spéciale, la firme française proposera l'Ubisoft Experience, son premier événement dédié aux fans. "Les quelques 1 500 privilégiés assisteront à divers temps forts autour des marques emblématiques d'Ubisoft dont le prochain Space Monkey Report de Beyond Good and Evil® 2. L'ensemble des profits générés par Ubisoft lors de la vente de billets seront reversés à l'association CéKeDuBonheur. De plus amples informations sur l'Ubisoft Experience sont disponibles sur : www.ubisoftexperience.com.