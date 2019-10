Fortnite : Les joueurs professionnels créent la FNPPA, une association qui défend leurs intérêts

Plusieurs joueurs professionnels se sont unis pour créer une association représentative face à Epic Games, l'éditeur de Fortnite, pour présenter leurs intérêts communs de façon plus efficace.

La partie juridique liée à la pratique de l'eSport se solidifie chaque année, avec plus d'avocats spécialisés dans différents pays et plus de sensibilisation auprès des différents acteurs.

Sur Fortnite, la dernière avancée est l'association de joueurs qui a été annoncée sur Twitter.

Today, we announce the FNPPA, or the Fortnite Professional Players Association. pic.twitter.com/KFO5vj6htd - Fortnite Professional Players' Association (@FNPPA) October 4, 2019

16 membres en font déjà partie et la représentent, à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. On y retrouve d'ailleurs des joueurs français : Kinstaar, de Solary, et Skite chez LeStream.

Ce type d'union existe sur d'autres scènes, comme en Overwatch League où les joueurs sont représentés, mais elles sont rarement totalement indépendantes ; c'est le cas ici.

Epic Games est un éditeur dont les décisions font couler beaucoup d'encre sur le côté eSport : d'un côté, il a investi 100 millions de dollars dans des cashprizes de compétition, avec 30 millions pour la Coupe du Monde.

Et de l'autre côté, les décisions par rapport au jeu n'ont pas été prises dans l'intérêt de la communauté compétitive, comme des mises à jour changeant totalement la stratégie globale du jeu la veille d'un tournoi.

Nous verrons si cette association parviendra à avoir un impact dans les discussions avec Epic.