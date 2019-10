Overwatch League : Les transferts d'offseason se lancent avec London Spitfire

Après le départ du coaching staff de Washington Justice, le départ des premiers joueurs de l'Overwatch League ont été lancés avec l'annonce de London Spitfire.

À voir aussi : Overwatch League : La dernière équipe, Washington Justice, se sépare de ses coachs

London Spitfire, championne de l'Overwatch League en saison inaugurale, n'a pas su s'imposer dans la meta GOATS de la saison 2. Pour espérer remonter en saison prochaine, l'organisation a décidé de se séparer de pas moins de quatre joueurs : NUS, Guard, Birdring (joueurs) et Jfeel (coach).

Today we part ways with @NUS_OW, @Guard, @Birdring, & @JfeelOW.



Thank you for all your hard work and efforts during your time with us! We wish you all the best in your careers moving forward 💙 🧡 pic.twitter.com/VyvhOLNuBa