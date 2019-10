La cérémonie des WGA (scénaristes) exclut le jeu vidéo pour son édition 2020 : Druckmann s'offusque

Dans le petit monde des scénaristes, on appelle cela un "plot twist" : alors que votre public pense avoir compris les ressorts de votre intrigue et même deviné son dénouement, les auteurs prennent souvent un malin plaisir à radicalement changer la donne. Quel suspens !

En 2019, alors que l'obscurantisme entourant la perception du jeu vidéo semble s'estomper avec ce fameux renouvellement des générations qui aura permis au rock, à la télévision, aux moeurs légères (rayez la mention inutile) de gagner du terrain sur le plan des idées, voilà qu'une bien mauvaise nouvelle vient de toucher le média qui nous est ici cher.

Au pays de l'Oncle Sam où l'on aurait tendance à dépeindre les syndicalistes comme de dangereux agents infiltrés tenant fermement un couteau entre leurs dents, les auteurs se sont pourtant regroupés afin de défendre leurs droits au sein de la Writer's Guild of America, abrégée en WGA.

Depuis 2008, la WGA récompense à travers les Writer's Guild of America Awards de nombreuses oeuvres aussi diverses que variées, parmi lesquels la meilleure écriture dans un jeu vidéo, God of War et Horizon Zero Dawn en étant les derniers lauréats.

Sauf qu'aujourd'hui, nous apprenons par l'intermédiaire de nos confrères d'US Gamer que l'édition 2020 se passera de la récompense "Best Videogame Writing", car l'institution estime que trop peu de titres ayant été écris par ses membres syndiqués sont sortis cette année. L'un des porte-paroles de l'institution a tenté de s'en expliquer :

Il n'y aura pas de récompense pour la meilleure écriture dans un jeu vidéo en 2020. Cependant, la catégorie fera son retour lorsqu'il y aura suffisamment de titres relevant de la WGA permettront de procéder à une sélection suffisante.

Certains acteurs de l'industrie tels que Shawn Kittelsen (Mortal Kombat 11, Injustice 2) ont relativisé l'annonce, en rappelant que les WGA Awards sont d'abord l'occasion de promouvoir le syndicat, et que seuls les scénaristes ayant cotisé peuvent participer à la sélection. Ce qui ne semble pas être l'avis de Neil Druckmann (The Last of Us : Part II), qui s'en est ému sur Twitter :

Very disappointed at the WGA for removing the video game category from their awards. A misguided slap in the face for writers in games. https://t.co/663vOFXDhH - Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) October 3, 2019

Rendez-vous donc en 2020, pour découvrir si la catégorie fera ou non son grand retour au sein de la sélection américaine. Quel suspens !