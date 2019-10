Pokémon Épée/Bouclier : Progression, sauvegarde, évolution, le plein de nouvelles infos

Alors que la sortie du premier jeu Pokémon "canonique" exclusif à une console de salon approche à grand pas, Nintendo et Game Freak continuent de faire monter la sauce, et offre ce mois-ci au magazine Game Informer la primauté de quelques nouveautés.

Et les mécaniques et autres subtils réglages de Pokémon Épée/Bouclier à découvrir dans le numéro daté du mois de novembre sont assez nombreuses, c'est pourquoi nous permettrons d'allègrement les résumer ici-bas.

Pour commencer, on notera la disparition de l'item Multi Exp, présent depuis le tout premier épisode Vert/Rouge, qui permettait comme son nom l'indique presque de répartir entre vos différents monstres de poche l'expérience récoltée en combat. Et pour cause, puisque comme dans tout bon RPG qui se respecte, vous n'aurez plus besoin de recourir à un item pour que chaque Pokémon progresse. Il était plus que temps.

Vient ensuite la perspective de pouvoir véritablement utiliser vos premiers monstres capturés de façon efficace : les développeurs ont estimé qu'il était dommage qu'il faille se débarrasser des Pokémon avec lesquels vous aviez pourtant effectué une partie de l'aventure car ils deviennent inefficaces arrivés à un certain stade. Du coup, des mécaniques et paramètres invisibles permettront de conserver jusqu'au bout son Taupiqueur de base, si tel est votre souhait.

Enfin, Pokémon Épée/Bouclier sera le premier épisode à proposer une... fonction de sauvegarde automatique. Rassurez-vous : nous sommes toujours en 2019, et vous n'avez pas malencontreusement chuter dans une faille spatio-temporelle. Et parce que les fans de Pokémon n'ont a priori rien à envier au conservatisme des adorateurs de Dragon Quest, l'incroyable nouveauté pourra être désactivée. On a frôlé le drame.

Rappelons pour terminer que Pokémon Épée/Bouclier viendra débarquera le 15 novembre prochain sur Switch. Pika !