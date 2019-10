Yakuza 7 : 3 nouvelles classes présentées en images, le système de progression expliqué

Comme nous vous l'indiquions pendant le Tokyo Game Show 2019, Yakuza : Like a Dragon gèrera à sa sauce le système de classes vu traditionnellement dans les RPG. Yakuza oblige, certaines de ces classes seront décalées correspondront à ce qui peut être vu dans l'environnement de la pègre nipponne. Avis aux curieux, plusieurs de ces classes viennent d'être dévoilées.

Une fois n'est pas coutume, c'est le magazine japonais Famitsu qui a eu la primeur de nouvelles informations concernant le prochain Yakuza. Cette fois, il est question de trois des classes de Yakuza : Like a Dragon. En se rendant à l'agence pour l'emploi japonaise, Ichiban Kasuga et sa bande pourront changer d'emploi, autrement dit de classe, ce qui aura pour effet de changer leurs capacités en cours de combat. Voici les trois classes révélées par Famitsu :

Voyant : Le voyant peut lancer diverses techniques aux effets mystérieux à l'aide de sa boule de cristal. Il peut par exemple envoyer des attaques qui brulent ou électrocutent les ennemis. En revanche, leur niveau de défense est faible. Dans Yakuza 7, le voyant correspond au "mage" d'un RPG classique.

Des images qui montrent ces emplois sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. À noter que le joueur ne pourra pas sélectionner n'importe quel emploi comme bon lui semble. En effet, chaque personnage a plusieurs jauges "d'expérience de vie" (humour, gentillesse, intelligence, résistance à l'alcool, etc.) qu'il faudra remplir pour pouvoir accéder à certains emplois. Pour remplir ces jauges, il faudra terminer des quêtes annexes, jouer à des mini-jeux, etc.

De plus, Yakuza : Like a Dragon exploitera également un système de lien/amitié entre Ichban et ses coéquipiers. Le niveau de lien entre les deux personnages peut être augmenté en terminant la quête du personnages de soutien, en prenant part à des activités (restaurant, cinéma, etc.) avec lui, etc. Un lien fort entre deux personnages permettra de débloquer des attaques à deux à utiliser en cours de combat. Le changement avec le système de jeu des précédents Yakuza est donc bel et bien total.

Pour rappel, Yakuza (7) : Like a Dragon sortira le 16 janvier prochain sur les PS4 japonaises. En occident, le jeu devrait sortir courant de l'année prochaine.