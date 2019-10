Le rarissime prototype Nintendo PlayStation bientôt mis en vente

Il arrive parfois que d'incroyables pièces de collection se retrouvent sur le marché. Et l'une des pièces connues parmi les plus rares sera bientôt proposée au plus offrant. Cette opportunité pour les collectionneurs fortunés est d'autant plus précieuse que la machine a pendant de nombreuses années été considérée comme perdue.

À voir aussi : Un prototype inédit du Nintendo 64DD américain déniché, la vidéo

Cédric Biscay, le président de Shibuya Productions et organisateur du salon MAGIC Monaco, vient de révéler sur son compte Twitter avoir été informé par Terry Diebold de son intention de vendre son prototype de Nintendo PlayStation.

Terry Diebold that we have invited several years ago at @MagicMonaco just informed me that he wants to sell his Nintendo PlayStation official prototype. I am very curious to know about the final price for this !

I guess a crazy World Record will happen... #nintendoplaystation pic.twitter.com/9C0FXiC9CZ