PlayStation Now : Baisse conséquente du prix des abonnements et nouveaux GROS jeux

Sony et son service de streaming PlayStation Now semble répliquer à Microsoft et son abonnement au Xbox Game Pass, puisque la firme japonaise vient d'annoncer une baisse de prix drastique de ses différentes offres d'abonnements, en plus d'apporter TROIS (ou 4) gros titres !

À voir aussi : Sony va sortir un jeu sur Nintendo Switch (PS4 et PC), infos et vidéo

En effet, le PlayStation Now (PS Now) le fameux service de jeu en ligne qui permet aux joueurs PlayStation 4 et Windows PC de profiter, en streaming et en téléchargement, de plus de 700 jeux, PS3 et PS4, veut fêter dignement les deux ans de son arrivée en France.

Et comment donc je vous prie ? Eh bien, en proposant aux joueurs de nouveaux gros titres qui ont fait les beaux jours de la PS4, ainsi qu'une baisse conséquente de prix de ses abonnements.

Ainsi, à partir d'aujourd'hui et pour une période de 3 mois, les abonnés au PS Now pourront jouer aux jeux suivants :

Mais ce n'est pas tout, puisque les offres d'abos ont elles aussi été revues à la baisse, comme vous pouvez le voir ci-dessous, avec un nouvel abonnement créé :

9,99€ pour un mois (contre 14,99€ jusqu'à présent)

24,99€ pour un trimestre (offre non disponible jusqu'à présent)

59,99€ pour un an (contre 99,99€ jusqu'à présent)

Allez-vous vous décider pour souscrire un abonnement au PS Now ou ceci vous en touche-t-il-une sans faire bouger l'autre ? Merci de nous le dire gentiment dans les commentaires ci-dessous !