The Last of Us Part II tiendra-t-il la route sur PS4 classique ? La réponse de Naughty Dog

Cette génération de consoles nous aura permis de voir émerger une mise à jour hardware, avec l'arrivée des PlayStation 4 Pro et autres Xbox One X, qui obligent parfois les technophiles avertis que vous êtes à creuser leur déficit pour rester à la pointe de la technique.

Et si ces modèles aussi boostés qu'intermédiaires offrent aux fortunés ou aux plus patients une meilleure expérience, elles finissent par devenir la norme au sein des différents studios de développement, qui peuvent parfois choisir de tirer parti de ce supplément de puissance, quitte à délaisser les modèles originaux.

Et c'est bien là que se situe le noeud du problème : des titres gourmands comme Red Dead Redemption II, pour ne citer que lui, donnent parfois l'impression d'avoir été conçus pour les consoles les plus récentes, et tant pis pour les prolos.

Interrogé à ce sujet concernant The Last of Us Part II, Naughty Dog jure à qui veut l'entendre que lesdits possesseurs d'une PlayStation 4 dépourvue d'adjectif qualificatif n'auraient pas à souffrir de la comparaison, comme l'a affirmé la lead game designer Emilia Schatz à nos confrères de US Gamer :

La console que nous visons est la PlayStation 4 classique. C'est la console que j'ai actuellement sur mon bureau, et c'est elle que nous avons dans le viseur.

Bon, avouons que déclarer l'inverse reviendrait à se tirer une flèche dans le pied, mais au vu de cette affirmation, Naughty Dog semble résolument décidé à faire profiter du second chapitre des aventures d'Ellie au plus grand nombre.

Le studio californien tiendra-t-il parole ? Réponse le 21 février 2020, date de sortie de The Last of Us Part II, sur PlayStation 4, et PlayStation 4 Pro, donc.