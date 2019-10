Persona 5 Royal : Le Mementos dévoile ses nouvelles mécaniques en vidéo

Aura-t-on jamais autant parlé d'une réédition d'un jeu, même aussi acclamé, que Persona 5 : Royal ? Pas sûr, et le poulain continue en plus de creuser son sillon au nez et à la barbe des autorités. Quelle classe, comme dirait l'autre.

Après nous avoir dévoilé la nouvelle séquence d'introduction faisant la part belle à la petite nouvelle Kasumi Yoshizawa pas plus tard qu'hier, voici que le compte Twitter officiel du jeu nous permet de rapidement découvrir l'une des modifications avec laquelle les joueurs devront composer :

Comme vous le comprenez peut-être dans ce bien trop court extrait, le donjon souterrain en expansion constante que l'on appelle "Mementos" pourra aléatoirement se retrouver plongé dans l'obscurité. Pas de chance, en plus de ne rien y voir, ce brouillard maléfique abritera parfois en sus quelques monstres particulièrement velus.

Les plus téméraires y verront là une occasion de gratter encore plus d'expérience, les autres sombreront dans un abîme de torpeur devant l'énormité de la tâche à accomplir dans cette version plus bi-fluorée de Persona 5.

Pour les plus courageux, rappelons que Persona 5 : Royal est prévu pour le 31 octobre sur PlayStation 4 au Japon, et quelque part en 2020 chez nous.

Allez-vous repartir à l'assaut des coeurs de Tokyo ? Ou en profiter pour découvrir l'un des grands jeux de 2017 ? Faites-nous part de vos avis princiers dans les commentaires ci-dessous.