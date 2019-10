Aladdin et le Roi Lion : Une version "Final Cut" avec des améliorations pour Aladdin

Dès son annonce, la compilation Aladdin & Le Roi Lion est apparue comme particulièrement généreuse en termes de contenu. Et les personnes intéressées ne sont pas au bout de leur surprise. En plus des différentes versions proposées et du contenu bonus, un des deux titres aura en effet le droit à une version retravaillée.

Digital Eclipse, co-développeur de Aladdin and The Lion King, vient d'annoncer qu'en plus de la version Mega Drive "normale" d'Aladdin, la compilation inclura également une version "Final Cut" de ce même jeu. Stephen Frost, producteur senior au sein du studio, a révélé au site Cnet que certains des changements de cette "Final Cut" sont subtils.

Deux des objectifs de cette version sont par exemple de rendre plus consistantes les interactions du héros avec les objets et d'assurer qu'une même attaque réalisée par ce dernier fait les mêmes dégâts sur tous les ennemis. Mais ce n'est pas tout. Stephen Frost révèle également que d'autres modifications sont plus visibles et devraient, selon lui, plaire aux fans :

Il y a des ajustements majeurs que nous sommes certains que les fans seront heureux de découvrir comme un système de caméra amélioré, de nouvelles sections dans certains niveaux, des variations d'ennemis additionnelles, des ajustements de la difficulté (boss y compris) et une amélioration de l'impact de l'épée. Le producteur précise que ces modifications ont été réalisées après consultation avec des membres de l'équipe de développement originale. En revanche, Le Roi Lion n'a pas bénéficié de ce type de changements car Nighthawk Interactive et Digital Eclipse n'ont justement pas eu l'opportunité d'échanger avec des membres de l'équipe du jeu original.

Pour rappel, Aladdin and The Lion King sortira sur PS4, Xbox One et Switch le 29 octobre prochain.

Êtes-vous curieux de découvrir les modifications apportées à Aladdin ? Êtes-vous d'accord avec le fait de modifier de la sorte de vieux jeux ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.